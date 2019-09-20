Хаб в Баумгартене намерен повысить пропускную способность до 100 млрд куб. м газа

БАУМГАРТЕН-АН-ДЕР-МАРХ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Газораспределительный хаб в Баумгартене (Австрия) ежегодно увеличивает объем поставок газа и с учетом ввода в строй "Северного потока - 2" планирует повысить свою пропускную способность до 100 млрд куб. метров газа. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу председатель совета директоров "Газпрома", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков на праздновании 60-летнего юбилея газового центра в Баумгартене.

"Ежегодно идет рост поставок газа в Австрию через Баумгартен. Руководство австрийской компании OMV ставит очень большие задачи на перспективу. С учетом ввода в строй "Северного потока - 2" они будут увеличивать пропускную способность этого хаба до 100 млрд куб. метров и более. Они уж сегодня прорабатывают новые маршруты увеличения поставок газа через этот хаб", - отметил Зубков.

Треть российского экспортного газа в Европу транспортируется именно посредством мощностей газового терминала в Баумгартене. Он ежегодно принимает около 40 млрд кубометров газа из России и Норвегии.

Крупнейший хаб в Европе

"Хаб в Баумгартене является самым крупным в Европе, в год он пропускает около 80 млрд куб. метров газа. Этот центр обеспечивает надежно и стабильно природным газом очень много стран Европы. Сегодня отмечается 60-летний юбилей его образования, при этом СССР и Россия поставляют сюда газ на протяжении 50 лет", - напомнил Зубков.

По его словам, Россия поставила через Баумгартен 230 млрд куб. метров газа. При этом сама Австрия получает из центра более 12,5 млрд куб. метров газа.

Центр российского газа

Газораспределительный центр близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия) носит официальное название "Центрально-европейский газовый хаб". Он был создан по инициативе австрийского нефтегазового концерна OMV в 1959 году, который в 1968 году стал первой европейской компаний, заключившей контракт с советским объединением "Союзнефтеэкспорт" на поставку природного газа из СССР в Западную Европу.

Терминал является крупнейшим газовым центром Австрии и служит воротами для российского газа в Западную Европу. Он входит в тройку крупнейших европейских газораспределительных центров и выступает международной площадкой для торговли газом. От работы хаба напрямую зависит газоснабжение Австрии, Венгрии, Германии, Италии и Словении. Баумгартен также обеспечивает транспортировку топлива по трубопроводам "Венгрия - Австрия" (HAG), "Западная Австрия" в Германию (WAG), "Транс - Австрия" (TAG) в Италию и Словению, "Юго - Восток" в Словению (SOL).

В терминале 30% объемов газовых хранилищ в Австрии находятся в собственности компании OMV, 16% принадлежат австрийской компании по разведке сырой нефти RAG. По 21% находятся во владении Uniper и дочки "Газпрома" GSA, еще 11% владеет германская компания Astora. Компанией - оператором терминала выступает Gas Connect Austria.