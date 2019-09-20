Калифорнийская SenseHawk разработала новые приложения на базе AI для солнечной энергетики

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Калифорнийская компания SenseHawk, лидер в области разработки программного обеспечения на базе AI, анонсировала выпуск трех приложений на базе облачной платформы SenseHawk Core для солнечных электростанций, сообщается на сайте компании.

SenseHawk Core - это полностью интегрированный набор приложений для поддержки каждого из этапов жизненного цикла солнечных электростанций - от их проектирования и строительства до эксплуатации и технического обслуживания. Три новые приложения включают SenseHawk App для операционного контроля, SenseHawk Desk для управления проектами и планирования задач, а также SenseHawk Vault для хранения, индексирования и совместного использования файлов.

Еще одно отличие платформы - гибкость настройки пользовательского интерфейса (API). Каждый элемент данных индексируется на виртуальную модель солнечной электростанции и доступен через API на SenseHawk Core. С помощью AI-алгоритмов приложения платформы анализируют получаемые данные и предоставляют информацию для поддержки ключевых процессов и принятия решений.

Все приложения платформы на данный момент доступны как по отдельности, так и в качестве интегрированного решения. Ожидается, что сторонние разработчики также примут участие в создании новых приложений для анализа данных и прогнозирования, основанные на модели данных SenseHawk, для их последующей интеграции в платформу.