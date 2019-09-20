Компания "Россети Сибирь" внедряет цифровые технологии диагностики и осмотра оборудования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") начала внедрение цифровых технологий диагностики и осмотра оборудования с Красноярского филиала, сообщила компания.

Энергетики в Красноярском филиале начали использовать планшеты со специальными приложениями, разработанными в компании. В настоящее время в работе 470 таких планшетов.

Программа "Мобильный контролер" позволяет вводить в систему показания с приборов учета на месте их установки, фиксировать нарушения, автоматизирует создание и регистрацию актов технической проверки. Приложение "Мобильный инженер" систематизирует в электронном виде выдачу наряд-допусков и контролирует выполнение заданий, пояснили в компании.

Использование современных технологий значительно упрощает процесс ввода данных в единую информационную систему и сокращает количество возможных ошибок. Кроме того, внесение информации о нарушениях в момент их выявления позволяет оперативно принимать решение об их исправлении. В целом использование мобильных приложений "Россети Сибирь" повышает надежность энергоснабжения.

Компания "Россети Сибирь" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания - свыше 1,934 млн кв. м. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ составляет 255,539 тыс. км.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.