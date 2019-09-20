Более 138 тыс. компаний зарегистрированы в этом году на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 20 сентября. /ТАСС/. Более 138 тыс. новых компаний зарегистрированы в этом году в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила администрация острова.

Согласно данным, опубликованным на официальной странице правительства провинции в социальной сети WeChat, примерно 92% из всех организаций, зарегистрированных с начала года, - частные предприятия.

"Условия для деловой активности на Хайнане улучшаются, этим и объясняется наблюдаемая устойчивая динамика роста", - отметил представитель местного управления по надзору за рынками. По его словам, одна из причин быстрого увеличения числа рыночных субъектов в провинции - введение с января текущего года унифицированных процедур регистрации бизнеса. Согласно статистике, власти Хайнаня ежедневно оформляют деятельность порядка 570 новых организаций. Наиболее существенный прирост наблюдается среди компаний обрабатывающей промышленности и добывающих отраслей, производителей программного обеспечения и поставщиков услуг в области телекоммуникационных технологий.

Не меньший прогресс демонстрирует сфера услуг: в провинции быстро растет число гостиниц, ресторанов, компаний, занимающихся транспортными услугами, хранением и доставкой грузов. Число организаций, специализирующихся на реализации социальных проектов, по сравнению с восемью месяцами прошлого года возросло более чем вдвое.

Согласно официальной статистике, на Хайнане насчитывается 844 тыс. предприятий. На острове функционируют 3,2 тыс. иностранных компаний.