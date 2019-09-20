В моногороде Нытва Пермского края появятся первые резиденты ТОР

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство территориального развития Пермского края заключило соглашение с двумя организациями - компанией "Санаторий-профилакторий "Оазис" и компанией "Нытвенский механический завод "Парма", согласно которому эти предприятия смогут вести деятельность на территории опережающего социально-экономического развития "Нытва" (ТОСЭ, ТОРР), этот статус моногород получил весной 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

"На ТОСЭР "Нытва" появятся два первых резидента. В рамках соглашения "Санаторий-профилакторий "Оазис" планирует расширение деятельности действующего санатория. "Нытвенский механический завод "Парма" запускает в Нытве новое производство металлоизделий. Статус резидентов оба предприятия получат в октябре текущего года, после включения сведений о них в федеральный реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территориях моногородов РФ", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, на обоих предприятиях появятся новые рабочие места, в общей сложности откроются более 40 вакансий.

Распоряжение о присвоении статуса территории опережающего социально-экономического развития моногороду Нытва подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего рабочего визита в Пермь в апреле 2019 года, выразив надежду на то, что в новом ТОР будет создано значительное количество новых рабочих мест, организованы новые производства.

По данным краевого правительства, создание ТОР "Нытва" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия - открытого акционерного общества "Нытва", повысить инвестиционную привлекательность города, создать 420 постоянных рабочих мест, привлечь более 400 млн рублей инвестиций.

Нытва - город в Пермском крае с населением более 18 тыс. человек, расположен в низовьях реки Нытва, на берегах Нытвенского пруда и залива Воткинского водохранилища, в 50 км к западу от Перми, был основан в 1756 году. Основное градообразующее предприятие - Нытвенский металлургический завод.