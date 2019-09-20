Муниципалитеты стран БРИКС будут взаимодействовать в сфере туризма и переработки отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Представители муниципалитетов России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР определили направления сотрудничества в развитии городов на первом международном Муниципальном форуме стран БРИКС, который открылся в пятницу в Санкт-Петербурге.

Участники форума в процессе обсуждения выделили несколько приоритетных сфер взаимодействия на ближайшие годы, среди которых - создание инфраструктуры "умных" городов, привлечение инвестиций, развитие транспорта, поддержка туризма и решение проблемы переработки отходов.

"Нам очень нужны инвестиции в городскую инфраструктуру, инвестиции в области туризма, гостиничного бизнеса, развлекательных парков. "Умные" города - это в нашем веке очень актуально, нужно, чтобы они имели полное взаимодействие между собой. Вопрос утилизации мусора также очень важен для нас", - сказал, выступая на пленарном заседании, президент Паулистской ассоциации муниципалитетов Бразилии Карлос Альберто Круз Фило.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который представлял на форуме российские муниципалитеты, отметил, что для многих городов России сейчас особенно актуальна тема раздельного сбора и переработки мусора. "Задача муниципалитетов - довести переработку и раздельный сбор до 60%. Сегодня малый бизнес собирает на переработку пластик, стекло, металл. Но в основном мы все отходы захораниваем, а наша задача совершенно в другом - вернуть в экономику средства, которые мы просто закапываем в землю", - сказал Кравчук. Он предложил также активизировать частно-муниципальное партнерство для развития сферы туризма.

Туризм двух полушарий

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Дипак Миглани отметил, что развитие туризма очень важно в том числе потому, что это дает много новых рабочих мест. Представитель Китая на форуме - председатель китайско-российской ассоциации молодых предпринимателей Чжан Чухан сказал, что сейчас в странах с активным развитием экономики наиболее востребован экологический туризм, и участники БРИКС имеют большой потенциал в этой сфере.

Представитель муниципалитета Мидвааль Южно-Африканской Республики Фредерих Питерс предложил в полной мере использовать географическое положение стран БРИКС в развитии взаимного туристического обмена. "Мы находимся в разных полушариях, и мы можем обмениваться туристами: ЮАР и Бразилия могут принимать туристов из северного полушария, когда там зима, и отправлять туристов в Россию, Китай и Индию, когда неблагоприятный сезон у нас", - сказал он.

Участники дискуссии также обратили внимание на необходимость более активного информационного обмена между странами. Предложения, озвученные на заседании, будут включены в итоговые документы форума.