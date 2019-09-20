Минтранс выступил за сохранение старейших профессиональных праздников

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Минтранс РФ выступает за сохранение старейших отраслевых праздников, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается вопрос отмены ряда нормативных актов СССР и РСФСР, вводящих старейшие профессиональные праздники.

"Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников. Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников", - отметили в Минтрансе.

Среди старейших профессиональных праздников отрасли - День железнодорожника, который отмечают в первое воскресенье августа, и День воздушного флота (празднуется в третье воскресенье августа).

Против отмены профессиональных праздников, в частности Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота, также выступает Общественная палата (ОП), сообщал ТАСС член ОП, зампред комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребрынка Илья Семин.