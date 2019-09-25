Пять типичных проблем с ненужным оборудованием, которые решат интернет-торги

Как представители МСП и крупных компаний перестали хранить неликвидное оборудование и начали отдавать его на реализацию

Площадки интернет-торгов помогают бизнесменам реализовать устаревшую технику, избавиться от залежалых запчастей или товаров, заработать на релокации производства, тем самым оптимизировать расходы на хранение или операционную деятельность. ТАСС собрал пять кейсов, в которых торговая площадка "МТС Торги" помогла решить задачи бизнеса без лишних усилий. 1. Оптимизировать складские помещения

Дано Постоянно растущие затраты на содержание складских помещений – частая проблема компаний, которые специализируются на сервисном обслуживании техники и оборудования. В какой-то момент объем закупленных запасных деталей, комплектующих, гаджетов, предназначенных для замены по гарантии, устаревает и оседает на складе. Это приводит к расширению неэффективных складских помещений, которые приносят только расходы, а не прибыль. Кому подойдет в первую очередь IT (в том числе облачные сервисы), телеком. Объем лота Более 300 кубометров различного оборудования и комплектующих может скопиться на складе за пять лет работы. Для крупных компаний эта цифра может быть еще больше. Решение Редкие запчасти пользуются особенной популярностью, так как приобретение новой техники себе могут позволить не все предприниматели, даже крупные, а вот ремонт обойдется дешевле. Поэтому решение состоит из двух частей: ревизии склада и выставления на торги всех пригодных для продажи лотов. Загрузить все наименования на площадку “МТС Торги” можно через шаблон в Excel. Сроки Полностью реализовать лоты можно примерно за год. 2. Отказаться от собственного автопарка

Дано Компания оценила затраты на содержание собственного автопарка и приняла решение перейти на услуги агрегаторов такси. Попытаться устроить распродажу среди сотрудников не получится, так как департамент экономической безопасности блокирует подобные активности в связи с ограничением законодательства. Попытка продажи автопарка на специализированных сайтах требует ручного размещения, вложения в продвижение и отнимает много времени. Кому подойдет в первую очередь Федеральные компании, телеком, ритейл, промышленные организации. Объем лота Десятки машин разных классов и категорий. Решение Выставить на продажу весь автопарк без лишней головной боли можно на площадке. Например, здесь исключается вероятность перерасхода средств, выделенных компанией под проект реализации, так как МТС Торги предоставляет возможность рассчитать бюджет заранее, исходя из количества авто, которые необходимо оперативно реализовать. Сроки Неделя - реальный срок распродажи автопарка на площадке электронных торгов. Такая скорость обусловлена тем, что это лакомый лот для перекупающих организаций, которые иногда даже не тратят время на “смотрины”, оценивая маржинальность на глаз. 3. Реализовать демонстрационные товары Дано Продажа смартфонов и других портативных гаджетов всегда сопровождается обязательными демонстрационными образцами в точках продаж, а также предполагает наличие стока товаров, которые вернули в рамках гарантийного обслуживания (например, при наличии брака). Смена модельного ряда и накопление возвращенной техники приводят к необходимости избавиться от нее. И тут можно остаться в плюсе. Кому подойдет в первую очередь Крупный ритейл. Объем лота От 100 до 5000 единиц в одном лоте. Решение Выставить технику на аукцион: бывшая в употреблениитехника пользуется популярностью у представителей малого и среднего бизнеса, которые либо ремонтируют и восстанавливают ее для последующей перепродажи, либо разбирают на комплектующие. Сроки Данная категория товаров уходит с виртуального молотка в рекордные сроки - от 3 до 10 дней. 4. Переместить производство без лишних потерь