Пять типичных проблем с ненужным оборудованием, которые решат интернет-торги

Площадки интернет-торгов помогают бизнесменам реализовать устаревшую технику, избавиться от залежалых запчастей или товаров, заработать на релокации производства, тем самым оптимизировать расходы на хранение или операционную деятельность. ТАСС собрал пять кейсов, в которых торговая площадка "МТС Торги" помогла решить задачи бизнеса без лишних усилий.
1. Оптимизировать складские помещения
Дано
Постоянно растущие затраты на содержание складских помещений – частая проблема компаний, которые специализируются на сервисном обслуживании техники и оборудования. В какой-то момент объем закупленных запасных деталей, комплектующих, гаджетов, предназначенных для замены по гарантии, устаревает и оседает на складе. Это приводит к расширению неэффективных складских помещений, которые приносят только расходы, а не прибыль.
Кому подойдет в первую очередь
IT (в том числе облачные сервисы), телеком.
Объем лота
Более 300 кубометров различного оборудования и комплектующих может скопиться на складе за пять лет работы. Для крупных компаний эта цифра может быть еще больше.
Решение
Редкие запчасти пользуются особенной популярностью, так как приобретение новой техники себе могут позволить не все предприниматели, даже крупные, а вот ремонт обойдется дешевле. Поэтому решение состоит из двух частей: ревизии склада и выставления на торги всех пригодных для продажи лотов. Загрузить все наименования на площадку “МТС Торги” можно через шаблон в Excel.
Сроки
Полностью реализовать лоты можно примерно за год.
2. Отказаться от собственного автопарка
Дано
Компания оценила затраты на содержание собственного автопарка и приняла решение перейти на услуги агрегаторов такси. Попытаться устроить распродажу среди сотрудников не получится, так как департамент экономической безопасности блокирует подобные активности в связи с ограничением законодательства. Попытка продажи автопарка на специализированных сайтах требует ручного размещения, вложения в продвижение и отнимает много времени.
Кому подойдет в первую очередь
Федеральные компании, телеком, ритейл, промышленные организации.
Объем лота
Десятки машин разных классов и категорий.
Решение
Выставить на продажу весь автопарк без лишней головной боли можно на площадке. Например, здесь исключается вероятность перерасхода средств, выделенных компанией под проект реализации, так как МТС Торги предоставляет возможность рассчитать бюджет заранее, исходя из количества авто, которые необходимо оперативно реализовать.
Сроки
Неделя - реальный срок распродажи автопарка на площадке электронных торгов. Такая скорость обусловлена тем, что это лакомый лот для перекупающих организаций, которые иногда даже не тратят время на “смотрины”, оценивая маржинальность на глаз.
3. Реализовать демонстрационные товары
Дано
Продажа смартфонов и других портативных гаджетов всегда сопровождается обязательными демонстрационными образцами в точках продаж, а также предполагает наличие стока товаров, которые вернули в рамках гарантийного обслуживания (например, при наличии брака). Смена модельного ряда и накопление возвращенной техники приводят к необходимости избавиться от нее. И тут можно остаться в плюсе.
Кому подойдет в первую очередь
Крупный ритейл.
Объем лота
От 100 до 5000 единиц в одном лоте.
Решение
Выставить технику на аукцион: бывшая в употреблениитехника пользуется популярностью у представителей малого и среднего бизнеса, которые либо ремонтируют и восстанавливают ее для последующей перепродажи, либо разбирают на комплектующие.
Сроки
Данная категория товаров уходит с виртуального молотка в рекордные сроки - от 3 до 10 дней.
4. Переместить производство без лишних потерь
Дано
Релокация производства - это всегда лишние траты. Например, для представителей нефтедобывающей сферы разработка любого месторождения заканчивается наличием на балансе различных расходных материалов: труб, фильтров, цепей и многого другого. Перевозка имущества обойдется гораздо дороже себестоимости.
Кому подойдет в первую очередь
Крупные промышленные организации, нефтяная отрасль, оборонная промышленность.
Объем лота
Например, одна из ведущих российских компаний в нефтегазовой отрасли регулярно использует мощности площадки, выставляя лоты на сумму от 5000 до 30 млн рублей.
Решение
Конечно, можно просто списать и утилизировать оставшиеся материалы. Однако металлолом, оборудование для бурения, а также смазочные материалы или же товары химической промышленности пользуются спросом у средних и малых предпринимателей, которые не могут позволить себе оптовые закупки, а поэтому часто обращаются к площадкам электронных торгов в поисках выгодной сделки. Размещение лотов через “МТС Торги” позволит получить протоколы по итогам торгов для корпоративной отчетности, а также загрузить товары на сайт за минуту. Даже попытка договориться об утилизации или вывозе займет больше времени.
Сроки
От одного до трех месяцев, в зависимости от спецификации производства.
5. Закрыть долги при ликвидации компании
Дано
Завод закрывается в связи с банкротством. Владельцам необходимо покрыть долги, а также освободить помещение и куда-то деть оборудование. Все ценное имущество в подобной ситуации всегда выгоднее продать на площадке электронных торгов.
Кому подойдет в первую очередь
Крупные промышленные производства.
Объем лота
Оборудование целого предприятия.
Решение
На завершающей стадии процедуры банкротства после инвентаризации, описи и оценки имущества его можно выставить на торги, которые проходят как на госплощадках, так и у операторов, специализирующихся на торгах. Последние предлагают больший спектр услуг - консалтинг, сопровождение и даже рекламное продвижение лотов для более быстрой реализации товара. В случае с оборудованием покупателями становятся представители малого и среднего бизнеса, количество которых увеличилось в связи с бумом на промышленность, по данным Росстата.
Сроки
Два-три месяца на реализацию практически 100% оборудования и станков.
“МТС Торги” позволят как расстаться с имуществом, так и приобрести необходимые составляющие для ведения бизнеса, будь то мебель, оборудование, транспорт или спецтехника. Кроме того, к операторам электронных торгов все чаще обращаются небольшие автодилеры, так как размещение через классифайд-площадки им не выгодно, а на электронном аукционе они нашли свою целевую аудиторию - приобретающих авто для дальнейшей перепродажи или же частных покупателей. Теперь площадки электронных торгов помогают и в поисках перспективных заказчиков.