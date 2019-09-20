ЦБ: рост потребкредитования в сентябре может ускориться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост необеспеченного потребительского кредитования в России в сентябре может ускориться в преддверии ввода с 1 октября показателя долговой нагрузки. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"В сентябре вполне возможно ускорение роста кредитования: банки могут ускорить выдачу новых кредитов перед введением с 1 октября шкалы надбавок к коэффициентам риска с учетом показателя долговой нагрузки населения", - поясняется в бюллетене.