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ЦБ: рост потребкредитования в сентябре может ускориться

Банки могут ускорить выдачу новых кредитов перед введением с 1 октября шкалы надбавок к коэффициентам риска с учетом показателя долговой нагрузки населения, отметил регулятор

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост необеспеченного потребительского кредитования в России в сентябре может ускориться в преддверии ввода с 1 октября показателя долговой нагрузки. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"В сентябре вполне возможно ускорение роста кредитования: банки могут ускорить выдачу новых кредитов перед введением с 1 октября шкалы надбавок к коэффициентам риска с учетом показателя долговой нагрузки населения", - поясняется в бюллетене.

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