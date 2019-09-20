Алиханов: благоустройство Калининградской области помогает бизнесу зарабатывать больше

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Благоустройство территорий и создание общественных пространств помогает бизнесу Калининградской области получать больше доходов и вкладывать деньги в развитие и создание рабочих мест. Такое мнение высказал в пятницу губернатор региона Антон Алиханов на пленарной сессии "Следовать плану: Зачем городам стандарты" форума "Среда для жизни".

В качестве примера он привел несколько проектов, реализованных в регионе. Один из них - строительство фонтана на месте бывшего пустыря в "Музейном квартале" Калининграда. "Эффект от реализации - коммерческая недвижимость вокруг этого фонтана в стоимости выросла в три раза. И это сразу показывает эффект благоустройства и создания общественных территории в городах: бизнесмены становятся богаче, а значит могут вкладывать в свое развитие и создавать новые рабочие места", - сказал Алиханов.

В регионе есть и другие примеры, когда создание новых точек притяжения для туристов помогает даже небольшим территориям зарабатывать больше. Одна из них - город Неман.

"Там создан был один ресторан и сыроварня. В пять раз увеличилось количество туристов, которые приезжают в этот город просто покушать сыр и посидеть в ресторане. Я уверен, что у каждого малого города есть возможность найти такую фишку и начать зарабатывать", - отметил губернатор.

По его словам, сейчас власти региона уделяют большое внимание благоустройству территорий, понимая высокий эффект для бизнеса. В Калининграде совместно с КБ "Стрелка" разработано несколько десятков проектов по регенерации города. Помимо создания новых общественных пространств власти уделяют внимание формированию дизайн-кода города, началась работа по обновлению центральной части города. Один из ключевых проектов - создание в Калининграде "Музейного квартала": культурно-туристический комплекс будет располагаться на площади 600 га в центре города и объединит ведущие музейные учреждения, а также туристические достопримечательности исторической части Калининграда.

Форум "Среда для жизни" проводится финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума в Великом Новгороде являются ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.