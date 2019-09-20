В России предложили указывать в маркировке страну производства лекарственного сырья

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших фармацевтических компаний "Герофарм" предлагает ввести в систему маркировки и мониторинга движения товаров информацию о стране производства лекарственного сырья в целях защиты честной конкуренции и прозрачности госзакупок. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор по экономической безопасности компании Андрей Ахантьев.

"Мы считаем необходимым, чтобы сведения о происхождении фармацевтической субстанции (лекарственное сырье - прим. ТАСС), использованной при производстве конкретной серии лекарственного препарата, были включены Минздравом в состав общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП)", - сообщили в компании.

Ахантьев пояснил, что главной целью этого предложения является предотвращение недобросовестного поведения участников закупок, необоснованно декларирующих в ходе торгов производство фармацевтической субстанции на территории России в целях получения преференции.

Также в компании выступили с предложением по интеграции информации, содержащейся в информационной системе Росздравнадзора (подсистема "Выборочный контроль"), в систему МДЛП для оперативного обновления и проверки достоверности информации.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 года.