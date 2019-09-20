Козак: в Молдавии после смены власти сложилась уникальная ситуация для развития экономики

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Уникальная ситуация для развития экономики и привлечения инвестиций сложилась в Молдавии после произошедшей в июне смены власти. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак в ходе выступления на проходящем в Кишиневе втором Молдавско-российском экономическом форуме.

"В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря тем событиям, которые произошли в начале лета, когда произошло очищение власти от коррумпированного, криминального режима. Созданная правящая коалиция - специфическая, она создана из политических сил, которые придерживаются противоположных внешнеполитических позиций. Но они договорились сконцентрироваться на решении внутренних проблем", - сказал Козак. Среди таких проблем он назвал формирование инвестиционного климата, прозрачной, предсказуемой атмосферы в государстве, борьбу с коррупцией, что позволит свободно сотрудничать деловым людям.

"Это время, пока такой союз сохраняется, надо использовать очень эффективно", - добавил он, отметив, что правительство РФ готово оказать руководству Молдавии в этом самую широкую поддержку.

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Асuм выступить против контролировавшей власть в стране Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабмин незаконными, организовали протесты в Кишиневе. Но после того, как в поддержку новой власти высказались Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.

МРЭФ - деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре прошлого года в его работе приняли участие более 500 представителей бизнеса России, Молдавии, стран - участниц ЕАЭС. В этом году, по данным оргкомитета, в нем запланировано участие более 1 тысячи делегатов из 13 стран мира. Форум открылся 19 сентября, но основные мероприятия запланированы на пятницу. Как ожидается, участники форума будут работать в рамках 12 дискуссионных групп.