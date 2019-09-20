На Кубани реализовали крупные инвестиционные проекты на 17,2 млрд рублей

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в Краснодарском крае в 2019 году реализованы на 17,2 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В этом году в Краснодарском крае уже реализовано 26 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 17,2 млрд рублей. На миллиард больше, чем за тот же период в прошлом году. Это значит, что жители Кубани получают новые рабочие места, а бюджет края - рост налоговых поступлений", - сказал он.

Кондратьев проинформировал, что большинство проектов реализованы в агропромышленном комплексе, в сфере строительства и потребительской сфере.

"В Красноармейском районе открылась первая очередь крупного тепличного комплекса, благодаря этому появилось 150 рабочих мест. В Новороссийске заработал новый строительный торговый центр - работу получили 200 человек. В станице Благовещенской введен в эксплуатацию новый современный отель. Всего благодаря реализации 26 инвестпроектов создано порядка тысячи рабочих мест", - отметил Кондратьев.

По его словам, рост инвестактивности - важный показатель стабильности экономики региона. "Поэтому в нашем крае инвестор чувствует себя уверенно и комфортно. Кстати, сейчас в стадии реализации находятся 428 крупных проектов общей стоимостью свыше 1,5 трлн рублей", - добавил губернатор.