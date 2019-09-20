Правительство выделило 252 млн рублей для пострадавших от паводка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Хабаровскому краю выделено 252 млн рублей на компенсации для пострадавших от паводка жителей региона, говорится в опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства РФ.

"Выделить в 2019 году МЧС России из Резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 252 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи для предоставления бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка", - говорится в документе.

Деньги пойдут на выплаты людям, получившим вред здоровью во время паводка, - до 400 тыс. рублей, на единовременную выплату гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах и попавших в зону подтопления, - 10 тыс. рублей, на компенсации за частичную или полную утрату имущества - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля, всего за время паводка было подтоплено около тысячи домов. В настоящее время, по данным ГУ МЧС России по региону, паводком затронуты 85 населенных пунктов, в 59 из них отмечается подтопление 628 частных жилых домов и более 1800 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 115 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.