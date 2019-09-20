Экс-мэр Лондона посоветовал главам городов России развивать транспорт и качественную среду

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Мэрам российских городов необходимо развивать общественный транспорт, создавать доступное жилье и качественную среду для успешного развития городов. Такое мнение на форуме "Среда для жизни" высказал бывший мэр Лондона Кен Ливингстон.

"Три совета: развить систему общественного транспорта, второе - создать программу развития жилой застройки. <...> В Лондоне плата за аренду жилья "откусывает" в среднем половину зарплаты, поэтому наличие большого количества доступного жилья - это критически важно. Но главное, чтобы в вашем городе люди хотели жить. Нужны спортивные объекты, интересные музеи. Я всегда гордился, например, тем, что в Лондоне пабов, ночных клубов и баров больше, чем в Нью-Йорке и Париже. Я действительно этим горжусь, потому что такие места делают город привлекательным", - сказал Ливингстон.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.