Глава Минэкономразвития призвал города формировать свой бренд

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Современные города должны наряду с развитием инфраструктуры развивать свой бренд и идеологию, которая поможет им привлекать граждан. Такое мнение высказал в пятницу глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме "Среда для жизни".

"Каждый город, неважно, какого он размера, должен иметь определенную идею, которой он привлекает граждан. Он должен быть в чем-то лучше: это может быть туристический город, рекреационный город, какая-то узкая специализация, например, IT-кластер, комфортная среда для жизни. Человеку должно быть удобно и интересно в этом месте жить. Как только удобство и интерес появляется, вопрос оттока населения сразу начинает уходить с повестки", - сказал он, добавив, что идеология будет эффективна только при развитой инфраструктуре и работающих механизмах.

Орешкин отметил, что небольшим городам сложно найти собственные ниши. Их положение осложняется тем, что мегаполисы, такие как Москва, могут предоставить все ниши сразу.

Глава ведомства напомнил, что рост доходов и изменение культуры привели к повышению мобильности населения, поэтому в современной экономике город не может закрепить жителей на месте, но может их притянуть. "Модель, которая есть сейчас, это не люди за производством, а бизнес, который идет за людьми. И люди выбирают, где им жить комфортно", - пояснил он.

По словам министра, современный бизнес, в частности, компании в сфере услуг и IT, также является подвижным, так как он не требует больших капитальных затрат, а в его основе лежит человеческий капитал.

Форум "Среда для жизни" проводится финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.