На Дальнем Востоке для гостей из Китая предложили создать туристическое такси

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Общественный Совет по развитию такси в регионах РФ предложил создать специальное туристическое такси на Дальнем Востоке - это будет способствовать повышению привлекательности региона для иностранцев. Пилотный проект можно запустить во Владивостоке и Хабаровске, заявила в пятницу председатель совета Ирина Зарипова.

"Если так важен турпоток для Дальнего Востока, нужно попробовать запустить пилотный проект туристического такси. Взять таксопарк в Хабаровске или во Владивостоке примерно из 50 машин, сделать логотипы и таблички на китайском языке, обучить водителей китайским разговорным фразам, поговорить с туроператорами", - сказала Зарипова на первом Дальневосточном транспортном форуме в Хабаровске.

Затраты на реализацию такого проекта будут небольшими, эффект можно будет оценить в течение полугода, подчеркнула она.

Как сообщил заместитель директора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Николай Ганчихин, за прошлый год Дальний Восток посетили около 900 тыс. иностранных туристов, большинство из них - граждане Китая. Самым популярным оказался Владивосток, для путешествий также выбирают Благовещенск, реже - Хабаровск. Китайские туристы, по словам Ганчихина, сталкиваются с проблемой вызова такси, значимую роль здесь играют языковой барьер и нехватка гидов. "Представители китайских властей говорят, что их граждане будут ездить больше, если будут таблички и надписи на китайском языке, интересные маршруты. Они гарантируют поток около 1 млн человек в год в каждый город", - сказал он.

В Хабаровске 19-20 сентября проходит первый Дальневосточный транспортный форум "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом". В мероприятии принимают участие представители профессиональных сообществ, бизнеса, науки, общественности, профильных ведомств из регионов Дальневосточного федерального округа, а также представители соседней провинции Хэйлунцзян (КНР). На форуме обсуждают вопросы развития пассажирского автомобильного транспорта, включая такси.