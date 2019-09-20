Эксперты оценили последствия наделения ФНС монополией на выдачу электронной подписи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Наделение ФНС России монополией на выдачу сертификатов электронной подписи юрлиц и ИП существенно усложнит, а также приведет к удорожанию использования электронной подписи, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма Ассоциации банков России, адресованного главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

По мнению Ассоциации, предусмотренная законопроектом по усовершенствованию регулирования в сфере электронной подписи монополизация выдачи квалификационных сертификатов не позволит решить проблему предъявления ведомствами различных требований к содержанию сертификатов электронной подписи. Более того, "текст законопроекта не соответствует целям его разработки", отмечается в письме.

Помимо этого, в ассоциации полагают, что предлагаемый законопроектом механизм использования двух электронных подписей избыточен и не создает дополнительной защиты прав участников, поскольку обе подписи являются равнозначными и защищёнными в равной степени.

При этом в письме отмечается, что предложенная законопроектом идея по созданию единого пространства доверия при использовании участниками рынка электронной подписи может быть поддержана банковским сообществом, если будут учтены обозначенные замечания.