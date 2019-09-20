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Эксперты оценили последствия наделения ФНС монополией на выдачу электронной подписи

Текст законопроекта не соответствует целям его разработки, считают в Ассоциации банков России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Наделение ФНС России монополией на выдачу сертификатов электронной подписи юрлиц и ИП существенно усложнит, а также приведет к удорожанию использования электронной подписи, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма Ассоциации банков России, адресованного главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

По мнению Ассоциации, предусмотренная законопроектом по усовершенствованию регулирования в сфере электронной подписи монополизация выдачи квалификационных сертификатов не позволит решить проблему предъявления ведомствами различных требований к содержанию сертификатов электронной подписи. Более того, "текст законопроекта не соответствует целям его разработки", отмечается в письме.

Помимо этого, в ассоциации полагают, что предлагаемый законопроектом механизм использования двух электронных подписей избыточен и не создает дополнительной защиты прав участников, поскольку обе подписи являются равнозначными и защищёнными в равной степени.

При этом в письме отмечается, что предложенная законопроектом идея по созданию единого пространства доверия при использовании участниками рынка электронной подписи может быть поддержана банковским сообществом, если будут учтены обозначенные замечания.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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