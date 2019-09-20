Козак: Россия не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"У нас есть достаточно оптимизма для того, чтобы говорить, что поставки будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдова. Буквально на прошлой неделе прошло обсуждение, была встреча с представителями Украины. Мы понимаем, что больших рисков по транзиту газа через Украину нет", - сказал Козак по итогам Российско-Молдавского экономического форума.