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Козак: Россия не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину

Вице-премьер также сообщил о работе над продлением контракта с Молдавией

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"У нас есть достаточно оптимизма для того, чтобы говорить, что поставки будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдова. Буквально на прошлой неделе прошло обсуждение, была встреча с представителями Украины. Мы понимаем, что больших рисков по транзиту газа через Украину нет", - сказал Козак по итогам Российско-Молдавского экономического форума.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияМолдавия
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