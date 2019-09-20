Фонд развития промышленности выдал займ пермскому заводу на сумму 391 млн рублей

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности РФ (ФРП) выдал льготный займ Березниковскому механическому заводу (БМЗ) Пермского края на сумму 391 млн рублей по программе "Проекты развития", это поможет предприятию модернизировать производство и практически вдвое увеличить объем выпускаемой продукции. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"АО "Березниковский механический завод" получил льготный займ от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) на 391 млн рублей по программе "Проекты развития". Решение о поддержке проекта принято экспертным советом фонда. С привлечением льготного займа БМЗ проведет модернизацию производства горнодобывающего оборудования, что позволит значительно увеличить производственные мощности горно-шахтного, конвейерного и обогатительного оборудования", - сказано в сообщении.

Всего на реализацию проекта по модернизации заложили почти 1 млрд рублей, средства от ФРП направят на приобретение технологического оборудования, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 2 до 3,5-4 млрд рублей в год.

"Реализация проекта позволит не только решить задачи развития БМЗ, но и минимизировать риски более крупных проектов наших партнеров по освоению Верхнекамского калийного месторождения. Кроме того, наш проект направлен на выполнение важных государственных программ по повышению конкурентоспособности, импортозамещению, увеличению экспортного потенциала и экологичности производства", - цитирует пресс-служба слова директора БМЗ Константина Николаева.

Березниковский механический завод - крупнейший производитель обогатительного, горно-шахтного оборудования, оборудования для металлургической и химической промышленности, предприятие с полным циклом производства. С 2015 года входит в Группу компаний акционерного общества "МХК "ЕвроХим", которое инвестировало в развитие БМЗ более 500 млн. рублей. В настоящее время основными потребителями продукции завода являются предприятия Группы "ЕвроХим", СУЭК, "Уралкалий", "Акрон", "Фосагро", "Норникель", "Алроса", "Полюс Золото", другие крупные предприятия России и зарубежья.

ФРП основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.