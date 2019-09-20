От туризма до ЖКХ: мэры малых городов предложили правительству пути развития экономики

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Мэры малых городов на форуме "Дни лидеров муниципального управления" предложили членам федерального правительства свое видение решения основных экономических и социальных проблем небольших территорий. Так, по мнению мэра Миасса, таким городам нужна федеральная программа по обновлению общественного транспорта, а мэр Великого Новгорода считает необходимым создать портал, аккумулирующий информацию о всех территориях с объектами культурного наследия.

Первый форум "Дни лидеров муниципального управления" прошел в Великом Новгороде 19-20 сентября. Более 120 представителей городов России, из них 70 - мэры малых городов формировали общие предложения для развития экономики, инфраструктуры, туризма своих территорий. В пятницу участники представили результаты коллективной работы министру экономического развития РФ Максиму Орешкину и министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Модернизация инфраструктуры и транспорта

Накануне участники форума разделились на несколько групп, в каждой из которых было 10-15 руководителей или представителей малых городов. Совместно они выработали предложения по развитию малых городов, которые и были представлены на презентации. Мэр Миасса Григорий Тонких представил итоги работы в направлениях ЖКХ и развитие общественного транспорта. Вместе с коллегами он убежден, что в этих сферах "необходимо начать с обучения персонала муниципальных образований, в том числе участию в федеральных и региональных программах финансирования".

По мнению участников форума, решением проблем с общественным транспортом в малых городах - речь идет о медленном обновлении подвижного состава и высоких затратах на покупку нового транспорта - может стать федеральная поддержка и снижение стоимости тарифов на электроэнергию. "Мы пришли к выводу, что необходимо снижение тарифа на электроэнергию для городского электротранспорта и федеральное финансирование модернизации городского транспорта и инфраструктуры. Речь идет именно о малых городах. Если в городах-миллионниках такие программы идут, то в малых такого пока нет", - добавил мэр Миасса.

Городская экономика и развитие туризма

Предложения по развитию экономики малых городов, туристического потенциала, малого и среднего предпринимательства представил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. В частности, руководители малых городов, обсуждающие накануне снижение конкурентоспособности бизнеса, пришли к выводу, что во многом негативный процесс связан с оттоком квалифицированных кадров из муниципалитетов. Чтобы это исправить, необходимо вернуться к практике распределения выпускников вузов, продолжить активное развитие городской среды.

"По мнению коллег, необходимо закрепление студентов, обучающихся на бюджетных местах, с помощью распределения, той процедуры, которая была когда-то. Кроме того, необходимо продолжать создавать комфортные условия для жизни молодежи в рамках проекта "Комфортная городская среда". Также считаем, что необходимо сформировать единый методический подход к вопросам долгосрочного планирования рынка труда на период до десяти лет", - сказал Бусурин.

Актуальным вопросом для обсуждения у руководителей малых городов также стало формирование современной туристической инфраструктуры. В этом может помочь специальный портал, который объединит информацию о территориях с объектами культурного наследия по всей стране. "Для решения задачи необходимо, в первую очередь, создать достоверное и понятное информационное поле, это позволит инвесторам формировать реальные инвестиционные планы, учитывающие все обременения, которые существуют на территории. Для этого должен быть создан единый портал по всем регионам РФ, в котором была бы удобно представлена вся необходимая информация о местах", - уверен Бусурин.

Результаты первой встречи мэров малых городов рассмотрит рабочая группа Минэкономразвития. В свою очередь министр поддержал инициативу Новгородской области сделать форум "Дни лидеров муниципального управления" в Великом Новгороде ежегодным. "Новгородская область должна взять на себя точки сборки предложений, точки сборки того, как эти предложения реализуются, конечно, совместно с нами на федеральном уровне", - сказал Орешкин.

По словам губернатора области Андрея Никитина, с 2021 года форум планируется проводить на площадке будущей Новгородской технической школы.

О форуме

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходила в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.