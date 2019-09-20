Кипр поддерживает усилия Счетной палаты России по осуществлению качественного аудита

НИКОСИЯ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Власти Кипра поддерживают российскую Счетную палату в предпринимаемых ею усилиях по осуществлению качественного государственного аудита. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС председатель Счетной палаты Республики Кипр Одиссеас Михайлидис в преддверии участия в XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI, ИНТОСАИ), который начнет свою работу в Москве 23 сентября.

"Наша страна и наша Палата имеют традиционно тесные связи с Россией, и мы поддерживаем все усилия Счетной палаты РФ в деле поощрения качественного общественного контроля над использованием средств и с нетерпением ждем сотрудничества в любой сфере, где у нас есть общие интересы", - заметил главный аудитор острова.

Отвечая на вопрос о том, что следовало бы поменять в государственной аудиторской деятельности и общих принципах работы счетных палат в мире, Михайлидис посетовал на все еще недостаточную, по его мнению, степень их свободы. "Мы считаем, что независимость высших органов финансового контроля (ВОФК) должна быть усилена еще больше во исполнение соответствующей резолюции ООН. К сожалению, некоторые счетные палаты все еще сталкиваются с обстоятельствами, затрагивающими их независимость, особенно когда дело касается утверждения их бюджетов, то есть финансовой независимости", - пояснил он.

Главный аудитор островной республики также полагает, что международные стандарты для ВОФК, определяемые INTOSAI, "следует продвигать и внедрять в более широком масштабе, так как это повысит качество и сопоставимость тех отчетов, которые публикуют высшие органы финансового контроля". Кроме того, как считает Михайлидис, ВОФК "будут приносить больше пользы гражданам своих стран, если они будут включать в свои ежегодные программы важные текущие дела".

В числе таковых собеседник ТАСС назвал "достижение целей в области устойчивого развития".

Михайлидис также выступил в пользу того, чтобы Счетные палаты активнее вносили вклад в борьбу с коррупцией и способствовали продвижению финансовой прозрачности и эффективного корпоративного управления.