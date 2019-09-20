Чубайс заявил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать локомотивом инноваций

ДОЛГОПРУДНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Анатолий Чубайс предложил отменить ограничения на инвестиции в венчурную индустрию, наложенные на российские негосударственные пенсионные фонды. По его словам, это поможет России приблизиться к мировым лидерам в инновационной сфере и стать конкурентоспособной в этой области, заявил председатель ООО УК "Роснано" на лекции в МФТИ в пятницу.

"Негосударственные пенсионные фонды обладают огромной массой денег, свыше трех миллиардов рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, так как им это просто запрещено. Ни один другой потенциальный источник средств не сможет стать главным двигателем инноваций, а НПФ, по моему глубокому убеждению, могут, должны, и точно станут. Мы постараемся добиться этого", - отметил Чубайс.

По его словам, подобные вложения не должны быть бездумными. Они должны быть ограничены по объему, и финансы должны вкладываться не в отдельные венчурные проекты, а в венчурные фонды, умеющие работать с подобными рисками.

Отсутствие подобных вложений, по его словам, сегодня остается одной из главных причин того, почему Россия пока не удается подняться выше в рейтинге конкурентоспособности в сфере инноваций и обогнать Китай, Индию и другие развивающиеся страны.

"Сейчас Россия уступает по уровню венчурных вложений Китаю примерно в 20 раз. Эту проблему можно решить при помощи НПФ. К примеру, если посмотреть всю историю венчурной индустрии в США, то можно сказать, что пенсионные фонды сыграли решающую роль в ее развитии начиная с 1970 годов, когда такие вложения были разрешены. Мы пока до этого не дошли, но точно должны дойти",