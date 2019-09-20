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"Транснефть" направит на реконструкцию своих мощностей в Татарстане свыше 50 млрд рублей

Проект будет длиться с 2019 по 2024 год

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Объем программы технического перевооружения "Транснефти" в Татарстане с 2019 по 2024 годы составит более 50 млрд рублей. Об этом в пятницу глава компании Николай Токарев сообщил на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Наша программа технического перевооружения, реконструкции и капремонта [за] 2016-2018 годы в Татарстане - 33 млрд рублей, в 2019-2024 годы запланирован объем 50,7 млрд", - сказал он.

В Республике Татарстан находятся 19 магистральных нефтепроводов, семь магистральных нефтепродуктопроводов, 34 перекачивающие станции. Общая протяженность трубопроводов ПАО "Транснефть" в республике в однониточном исчислении составляет 3030 км.

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