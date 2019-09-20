Сухогруз "Пола Пелагия" спустили на воду в Нижнем Новгороде

ТАСС, 20 сентября. Второй сухогруз проекта RSD59 "Пола Пелагия" спустили на воду в пятницу на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде. Готовность судна составляет около 85%, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой судоверфи.

"Пола Пелагия" - уже второй теплоход в данной серии, готовность судна составляет порядка 85%. В этом году мы планируем спустить еще один аналогичный сухогруз, оставшаяся часть заказа перейдет на следующий год", - цитирует пресс-служба гендиректора завода "Красное Сормово" Михаила Першина.

После спуска сухогруз "Пола Пелагия" пройдет ходовые и швартовые испытания, в середине октябре судно передадут заказчику - Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Сухогруз "Пола Пелагия" построен в рамках двустороннего договора между заводом "Красное Сормово" ГТЛК на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59, который был подписан в марте 2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных сухогрузов.

Сухогруз проекта RSD59 представляет собой самоходное однопалубное судно для перевозки грузов, в том числе опасных, пакетированных пиломатериалов, леса, металла и металлолома, угля. Предназначен для плавания в морских районах и по внутренним водным путям.