Бывший мэр Копенгагена призвал к терпению при преобразовании городов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Копенгагена Йенс Крамер Миккельсен призвал российских коллег проявить терпение при реализации проектов преобразования городов и грамотно подбирать команду для решения этой задачи.

"Нужно находить правильных людей в команду. <...> Конечно же, терпение. Вы посмотрите, сколько лет нам понадобилось, чтобы реализовать этот проект", - сказал Миккельсен на форуме "Среда для жизни".

Он добавил, что также необходимо развивать инфраструктуру. В частности, Копенгаген ушел от доминирования автомобилей в городе, создав условия для комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов.

"Я считаю, что инфраструктурный аспект является фундаментальным. Велоинфраструктура, инфраструктура общественного транспорта. У нас треть трафика в Копенгагене - на велосипеде, а не на машине", - сказал бывший мэр Копенгагена.

Он также указал на необходимость формирования доступной среды для всех категорий граждан.

Форум "Среда для жизни" проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.