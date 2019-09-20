{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший мэр Копенгагена призвал к терпению при преобразовании городов

Йенс Крамер Миккельсен добавил, что необходимо развивать инфраструктуру

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Копенгагена Йенс Крамер Миккельсен призвал российских коллег проявить терпение при реализации проектов преобразования городов и грамотно подбирать команду для решения этой задачи.

"Нужно находить правильных людей в команду. <...> Конечно же, терпение. Вы посмотрите, сколько лет нам понадобилось, чтобы реализовать этот проект", - сказал Миккельсен на форуме "Среда для жизни".

Он добавил, что также необходимо развивать инфраструктуру. В частности, Копенгаген ушел от доминирования автомобилей в городе, создав условия для комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов.

"Я считаю, что инфраструктурный аспект является фундаментальным. Велоинфраструктура, инфраструктура общественного транспорта. У нас треть трафика в Копенгагене - на велосипеде, а не на машине", - сказал бывший мэр Копенгагена.

Он также указал на необходимость формирования доступной среды для всех категорий граждан.

Форум "Среда для жизни" проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
ДанияРоссияНовгородская область
Трамп заявил, что не нуждается в заключении сделки с КНР до президентских выборов в США
Для заключения соглашения одной готовности Пекина закупать в значительных объемах продукцию сельского хозяйства США недостаточно, отметил глава Белого дома
Читать полностью