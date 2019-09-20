Старт продаж новых iPhone отметился высоким спросом на темно-зеленые версии Pro

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ряд ретейлеров в первый день продаж новой линейки iPhone 11 в России отмечают повышенный спрос на темно-зеленые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В целом старт продаж новых смартфонов от Apple, который начался в пятницу, 20 сентября, показал высокий интерес россиян к ним, рассказали ТАСС в компаниях.

Некоторые ретейлеры в день старта продаж акцентировали внимание на том, что в этом году спрос на новые iPhone 11 по предзаказам, которые начались 18 сентября, был очень высоким. Так, в МТС количество предзаказов на новую линейку iPhone 11 было в два раза больше, чем на iPhone XS, XS Max и XR годом ранее. Причем на это, по мнению компании, повлияли в том числе технические изменения смартфонов - новые камеры и улучшенная автономность. В "Билайне", в свою очередь, добавили, что число активных предзаказов выросло втрое, также покупатели в разы чаще сразу оплачивали предзаказы онлайн.

Старт продаж

Активность россиян на этапе предзаказов перенеслась и на начало продаж. Как отметили в "Связном", за первые 4 часа продажи новых iPhone выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. В "М.Видео-Эльдорадо" за первые несколько часов продажи выросли в 4 раза. В "Билайне" рассказали, что в первые часы после старта продаж посетители магазинов активно забирали новинки по предзаказам.

Самыми популярными версиями новых смартфонов в день старта продаж почти все ретейлеры называют iPhone Pro и iPhone Pro Max, самой полюбившейся расцветкой - темно-зеленую, что в целом соответствует данным по итогам предзаказов. В МТС первые покупатели чаще всего выбирали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 256 ГБ, в "М.Видео-Эльдорадо" iPhone 11 Pro занял больше 50% как в предзаказах, так и в продажах, но чаще выбор падал на iPhone 11 Pro Max в версии на 512 ГБ.

В "Связном" при этом отметили, что спрос между iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max пока распределяется примерно поровну. По итогам первых часов с момента старта продаж клиенты "Связного" и Сstore в основном приобретали iPhone 11 в версиях на 64 ГБ и на 128 ГБ, версии на 256 ГБ отдали предпочтение всего 5% покупателей. Среди Pro-версий при этом в "Связном" лидирует версия на 256 ГБ - ее приобрели 75% покупателей этой модели смартфона.

По цветам наибольшее предпочтение покупатели как в день старта продаж, так и в дни предзаказа отдают моделям в темно-зеленом цвете, что подтверждают данные почти всех ретейлеров. Помимо него, популярностью пользуются "серый космос", а также смартфоны черного, зеленого и фиолетового цветов.

О высокой популярности моделей в темно-зеленом цвете говорит и то, что, к примеру, в центральных магазинах re:Store они уже закончились. "Так что мы рекомендуем покупателям звонить в магазин предварительно, чтобы узнать о наличии", - добавили в пресс-службе компании.

А что перекупщики?

Как рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений "Юла", в среднем новые смартфоны пользователи сайта уже начинают перепродавать на 13% дороже оригинальной цены, причем перепродают iPhone 11 не только из российских, но и из зарубежных магазинов (США, Германия и Австралия).

Так, отмечают в "Юле", больше всего переплатить придется за iPhone 11 с объемом памяти 128 ГБ (наценка - 38%), меньше всего - за iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 ГБ (наценка - всего 2,1%). "В целом наценка на всю линейку Pro и Pro Max значительно ниже, чем на основную линейку модель iPhone 11. Средняя наценка на iPhone 11 составляет 29,7%, на линейку Pro - 7,3%, а на линейку Pro Max - всего 3%", - пояснили в компании.