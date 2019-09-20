Американские фондовые индексы упали на новостях о сокращении визита делегации КНР в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Ключевые американские фондовые индексы отреагировали в пятницу днем снижением на сообщения о том, что китайская делегация отменила запланированную на будущую неделю поездку по фермам в штатах Монтана и Небраска и покинет США раньше запланированного срока.

К 13:30 по времени Восточного побережья США (20:30 мск) американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 106,8 пунктов или на 0,39%, до отметки 26987,99. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 10,82 пункта или на 0,37%, оказавшись на отметке 2995,57. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 68,40 пунктов или на 0,84%, до 8114,91.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Фермерское бюро штата Монтана (Montana Farm Bureau) проинформировало о том, что "китайская делегация отменила поездку в Монтану и официальные лица возвращаются в Китай раньше, чем планировалось". По версии агентства, отмена визита китайской делегации "подорвала существовавший ранее оптимизм по поводу перспектив выработки договоренностей в ходе американо-китайских торговых переговоров".

Визит делегации КНР на фермы в штатах Монтана и Небраска, по сообщению телекомпании CNBC, "мог стать позитивным сигналом для фермеров, пострадавших от последствий торговой войны, если бы такой визит принес результаты".