США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти США временно освободили от торговых пошлин более 400 китайских товаров, в отношении которых они были введены в 2018 году. Три соответствующих документа размещены в пятницу на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

Исключение касается 437 видов китайской продукции, среди которой пластиковые трубочки, поводки для собак, различные типы насосов, питьевые фонтанчики для домашних животных, гирлянды для рождественских елок и множество других товаров. Как отмечается в уведомлениях, при принятии решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключение будет действовать до 7 августа 2020 года для 38 товаров из списка и в течение года с момента публикации уведомления для всей остальной перечисленной продукции.

Американо-китайская торговая война

Президент США Дональд Трамп решительно критикует дефицит в товарообороте США с Китаем, достигающий, согласно данным главы американской администрации, $500 млрд в год. В течение прошлого и нынешнего года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины друг против друга. Международный валютный фонд считает, что американо-китайская торговая война может привести к сокращению мирового ВВП на 0,8% в 2020 году и дополнительным потерям в последующие годы.

Предполагается, что рабочие группы двух стран на этой неделе обсудят проблему дисбаланса в торговых отношениях, а также вопрос защиты инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин приветствует шаги американской стороны, принявшей решение отложить с 1 на 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.