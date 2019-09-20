Зеленский подписал указ о срочных мерах для экономического роста и развития регионов

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложные меры по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции", опубликованный в пятницу на сайте главы государства.

Документ, в частности, поставил перед правительством задачу разработать и внести на рассмотрение Верховной рады до 1 октября 2019 законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в законы по упорядочению добычи янтаря.

До 1 января 2020 года, по распоряжению президента, должны подготовить законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, а также усовершенствовать законодательство о местных выборах.

Кроме того, Зеленский обязал кабинет министров принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2019/20 года, а также обеспечение готовности регионов к нему.

До 1 декабря 2019 года поставлена задача обеспечить подготовку объектов большой приватизации для продажи, а также реализации на электронных аукционах объектов малой приватизации.

Указ предусматривает также реализацию мероприятий по уменьшению нелегальной занятости, в частности, путем детенизации доходов и отношений в сфере занятости населения, внедрения механизмов стимулирования работодателей к легальному оформлению трудовых договоров, а также усиления ответственности за нарушение законодательства.

До 1 января 2020 года, по указу президента, следует подготовить лоты для проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами путем электронных торгов, проводить дерегуляцию хозяйственной деятельности, предусмотрев, в частности, возможность получения большинства документов разрешительного характера в электронной форме.

Помимо этого, Зеленский распорядился привлечь инвестиции для развития объектов портовой инфраструктуры, прежде всего госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт", в том числе путем проведения концессионных конкурсов, реформирование "Украинской железной дороги".

Поставлена также задача обеспечения разработки и утверждения государственной стратегии регионального развития на 2021 - 2027 годы.

Президент рекомендовал Национальному банку разработать механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков, с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.