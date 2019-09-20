Власти Дагестана одобрили первые заявки потенциальных резидентов ТОР "Дагестанские огни"

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана направят в Минэкономразвития РФ заявку о включении в ТОР моногорода Дагестанские огни двух первых резидентов. Их инвестпроекты по строительству заводов газобетонных блоков и по выпуску керамзитовых, гладких блоков и тротуарной плитки одобрили на региональном уровне, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"Члены комиссии (по рассмотрению заявлений потенциальных резидентов ТОР - прим. ТАСС) решили заключить соглашения с ООО "Огнигазоблок" по реализации инвестиционного проекта "Организация производства изделий из газобетона неавтоклавного твердения" и ООО "Дагогнинский завод строительных материалов" по реализации инвестиционного проекта "Организация производства вибропрессованых стеновых материалов с использованием автоматизированной технологической линии BESSER на территории опережающего социально-экономического развития "Дагестанские Огни", - говорится в сообщении.

По данным пресс, документы на получения предприятиями статуса резидентов ТОР планируется направить в Минэкономразвития РФ в течение трех дней.

По данным правительства Дагестана, стоимость проекта завода по выпуску газобетонных блоков ООО "Огнигазоблок" составляет около 8 млн рублей, проектная мощность предприятия составит 6,9 тыс. куб. м в год, на заводе планируется 10 рабочих мест. Второй проект предполагает строительство завода по производству керамзитовых блоков, гладких блоков и тротуарной плитки. Объем инвестиций предусмотрен в сумме 60,8 млн рублей, годовой объем производства при выходе на проектную мощность - 90 тыс. куб. м в год, на предприятии будут созданы более 20 рабочих мест.

По словам первого зампредседателя правительства республики Гаджимагомеда Гусейнова, по соглашению с Минэкономразвития РФ до конца 2019 года в ТОР "Дагестанские огни" должно быть привлечено не менее трех резидентов с общим объемом инвестиций не менее 20 млн рублей, однако власти республики планируют привлечь не менее пяти резидентов.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 5 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают около 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития (ТОР).