Субсидии на оборудование для цифрового TV в Дагестане получат более 4,8 тыс. семей

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Малоимущие и многодетные семьи, а также одинокие жители Дагестана получат субсидии на приобретение и подключение оборудования для цифрового телевещания в Дагестане. В общей сложности такую поддержку получат более 4,8 тыс. домохозяйств республики, сообщил ТАСС в пятницу министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"Одинокие, малоимущие и многодетные семьи - всего 4 тыс. 810 домохозяйств получат субсидии, субсидия распространяется на один дом. Мы в этом году предусмотрели 9 млн 700 тыс. рублей… Позиция такая, что переход [на цифровое вещание] должен пройти максимально безболезненно, а еще лучше - незаметно", - сказал Снегирев, уточнив, что постановление о субсидировании будет действовать до апреля 2020 года.

По его словам, на территориях, где принимается сигнал цифрового вещания, сумма субсидии составит 1,5 тыс. рублей на приобретение приставки и ее подключение. Жители территорий, где цифровой сигнал не принимается, получат 6,5 тыс. рублей "4,5 тыс. - стоимость комплекта спутникового телевидения, остальное - на установку", - уточнил министр. Он также добавил, что оборудованием для приема цифрового вещания бесплатно обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в республике.

Полный переход на цифровое вещание в Дагестане планируется с 14 октября 2019 года. По данным правительства республики, в рамках создания сети цифрового эфирного наземного вещания введены в эксплуатацию 164 объекта, охват населения цифровым вещанием составит 98%.