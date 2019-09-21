В Адыгее впервые вырастили новый для россиян вид салата Пан ди Цукеро

МАЙКОП, 21 сентября. /ТАСС/. Российско-итальянское предприятие "Маарис" вырастило в Теучежском районе Адыгеи новые для российского потребителя виды салатов. Первый урожай планируют снять в начале октября, сообщил ТАСС директор компании Рамазан Тугуз.

"Мы впервые на 15 га вырастили два популярных в Италии вида салата - цикорий Пан ди Цукеро и цикорий радиккьо. Урожай соберем в начале октября, поставки планируем в Москву и Ростовскую область. Если салаты будут востребованы, на следующий год увеличим площади", - сказал он.

В отличие от обычного салата, цикорий совсем незнакомая культура для россиян, он отличается более выраженным вкусом. Оба салата, выращенные в открытом грунте, имеют высокое содержание витаминов и минералов, пояснил Тугуз.

Почетный консул Итальянской Республики в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым сообщил, что запущенные в работу в Теучежском районе российско-итальянские проекты в сфере сельского хозяйства будут развивать.

"Это новые на рынке России продукты, и мы делаем ставку именно на их эксклюзивность. В Теучежском районе Адыгеи выращиваются также яблоки по итальянским технологиям, поэтому планируется построить складские помещения и холодильные установки для хранения выращиваемой продукции", - уточнил Лодиджиани.

Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены в Адыгее в 2012 году после того, как делегация предпринимателей региона побывала в автономной провинции Больцано - Южный Тироль. Специалисты из Италии курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии. Заложенные яблоневые сады постепенно вступают в стадию плодоношения, что позволяет ежегодно наращивать урожай яблок. Интенсивный сад считается инновационной технологией, позволяющей получать высокий урожай плодов за счет капельного полива. Вода и минеральное питание подаются через специальные поливные модули каждому дереву в саду, защищенному противоградовой сеткой.