Около 160 предпринимателей пострадали из-за пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке

ТАСС, 21 сентября. Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке нанес в субботу ущерб примерно 160 арендаторам помещений. Магазины на верхних этажах здания пострадали от огня, на нижних - от воды в результате тушения, сообщила ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина.

"Я только что разговаривала с предпринимателями. Конечно, им нужна хотя бы в первую очередь консультативная поддержка. Аппарат уполномоченного в понедельник собирает предпринимателей, чтобы дать им пошаговую инструкцию о том, что сейчас делать. Там порядка 160 предпринимателей, у кого-то это был единственный бизнес, вопросов очень много, арендаторы не должны оставаться один на один с проблемой", - сказала омбудсмен.

На встречу с предпринимателями она планирует пригласить представителей прокуратуры, налоговой службы и департамента экономики. "Может быть, сейчас есть места в других торговых центрах, и можно будет что-то предложить", - рассчитывает Шемилина.

По ее словам, несмотря на то, что пожарные еще продолжают проливку помещений торгового центра и никого не пускают внутрь, владельцы бутиков караулят у здания, так как внутри остался их товар. Омбудсмен сообщила, что вопрос с охраной помещений еще не решен, но полиция контролирует ситуацию.

Пожар произошел в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока, 57. Здание находится на одной из главных магистралей города между двумя крупными жилыми микрорайонами. В 09:40 (02:40 мск) возгорание было локализовано. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара торговый центр был закрыт.