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Задолженность по зарплате шахтерам на Украине достигла $36 млн

Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец отметил, что рабочие не выдерживают и вынуждены прибегать к акциям протеста

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате шахтерам на Украине достигла почти 900 млн гривен ($36 млн). Об этом сообщил в субботу глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"На Украине, по состоянию на сентябрь, шахтерам задолжали и не выплатили почти 900 млн гривен. Уже в октябре сумма задолженности вырастет до 1,3 млрд гривен ($52 млн по текущему курсу)", отметил он. "И тенденция к росту задолженности по выплате заработной платы будет оставаться. Шахтеры не выдерживают и вынуждены прибегать к акциям протеста", - добавил Волынец.

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