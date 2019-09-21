"Транснефть" открыла в Татарстане завод по производству противотурбулентных присадок

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Завод по производству противотурбулентных присадок компании "Транснефть" открылся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) в субботу, сообщила пресс-служба компании.

"Производство рассчитано на годовой выпуск до 3 тыс. т противотурбулентных присадок с учетом возможности увеличения мощности до 10 тыс. т в год. В текущем году предприятие планирует произвести 600 т присадок. Производственные мощности завода позволят полностью удовлетворить потребности ПАО "Транснефть" в противотурбулентных присадках. В дальнейшем продукция завода "Транснефть-Синтез" может быть предложена для реализации как российским нефтяным компаниям, которые используют ее на промысловых трубопроводах, так и зарубежным предприятиям", - говорится в сообщении на сайте компании.

Новый завод - совместный проект АО "Транснефть-Прикамье" (доля в уставном капитале - 51%) и российской компании ООО "НИКА-ПЕТРОТЭК" (49%). До запуска производства компания закупала присадку за рубежом. Благодаря работе завода экономия для "Транснефти" составит от 100 до 250 млн рублей в зависимости от объемов потребления продукта. На сегодняшний день компания использует 94% оборудования и материалов отечественного производства, к 2020 этот объем планируется увеличить до 97%.

Противотурбулентные присадки (ПТП) - специальные реагенты, использование которых снижает турбулентность в пристенной области нефтепровода, в результате чего уменьшается гидравлическое сопротивление линейной части и потери напора на трение. Современные ПТП представляют собой в основном раствор или суспензию высокомолекулярного углеводородного полимера в растворителе (носителе). Они используются для увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов, для снижения рабочего давления при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, а также для повышения энергоэффективности процесса перекачки.