Строительство второго терминала международного аэропорта Хайкоу будет завершено в декабре

ХАЙКОУ, 21 сентября. /ТАСС/. Работы по расширению международного аэропорта города Хайкоу - Мэйлань - планируется завершить в середине декабря этого года. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, к этому сроку будут завершены строительство второго терминала и укладка второй взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км. Это позволит воздушной гавани принимать самые крупные пассажирские лайнеры в мире, такие как Airbus A380. Кроме того, строители должны завершить прокладку двух параллельных рулежных дорожек, стоянок самолетов, а также двух дорог между северным и южным летным полем.

Стоянка нового терминала сможет вмещать в общей сложности 61 воздушное судно, причем 35 из них будут парковаться в ближней зоне у здания аэровокзала.

Международный аэропорт Мэйлань был открыт в 1999 году и является крупнейшей воздушной гаванью острова Хайнань. В 2018 году пассажиропоток аэропорта вырос на 6,81% в годовом выражении и достиг 24,12 млн человек.

Работы над проектом второй очереди расширения аэропорта Мэйлань начались в ноябре 2015 года. После ввода в эксплуатацию второго терминала пассажиропоток воздушной гавани планируется увеличить к 2025 году до 35 млн пассажиров.