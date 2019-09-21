Власти Башкирии: российско-молдавские отношения необходимо вывести на новый уровень

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Реанимировать и вывести отношения России и Молдавии на новый уровень - так обозначил одну из основных задач завершившегося в Кишиневе второго молдавско-российского экономического форума (МРЭФ) исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, возглавивший делегацию региона.

"Кто занимался тяжелой атлетикой, тот знает, что надо ставить такой вес, который раньше никогда не поднимал. Иначе нет смысла", - сказал он, отметив, что Башкортостан входит в десятку самых развитых регионов России, обладает большой территорией, богатыми месторождениями нефти, природного газа, угля, железной руды, меди, цинка, золота. У региона имеется колоссальный потенциал экономического развития, но уже и сейчас по производительности в ряде отраслей республика занимает первое место в России.

"Однако нужно ставить новые, более амбициозные задачи", - сказал Назаров. Он назвал инструментами восстановления и укрепления связей двух стран Молдо-российский экономический форум и Молдо-российский экономический Совет, заседание которого состоялось во второй рабочий день форума.

На форуме с презентациями выступили мэр Уфы Ульфат Мустафин, главы несскольких городов и районов республики. "Одна из главных наших задач - это прежде всего укрепление и расширение международного сотрудничества, установление и развитие двусторонних связей, включая обмен опытом с региональными и зарубежными городами-партнерами. Для этого у нас есть все необходимые условия. Также мы видим потенциал для развития сотрудничества в области культуры, спорта, делового и событийного туризма", - подчеркнул Мустафин. О туристическом потенциале Башкортостана участникам секции поведал динамичный музыкальный клип. В ролике Башкортостан был представлен сначала как Terra Incognita ("Неизвестная земля"), затем как Terra Nova ("Новая земля") и, наконец, как Terra Bashkiria ("Башкирская земля").

Сотрудничество между Башкортостаном и Молдавией активизировалось после визита в Уфу весной этого года президента Молдавии Игоря Додона. Ответный визит состоялся в рамках МРЭФ: башкирская делегация получила статус почетной на форуме и полностью его оправдала и своей численностью, и количеством подписанных соглашений. На форум прибыло 40 представителей Башкортостана. В состав вошли главы городов, республиканские политики и бизнесмены.

МРЭФ - деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре прошлого года в его работе приняли участие более 500 представителей бизнеса России, Молдавии, стран - участниц ЕАЭС. В этом году, по данным оргкомитета, в форуме запланировано участие более 1 тыс. делегатов из 13 стран мира. Форум открылся 19 сентября. Как ожидается, участники форума будут работать в рамках 12 дискуссионных групп.