Восстановление Ялтинской киностудии планируют начать летом 2020 года

ФЕОДОСИЯ /Республика Крым/, 21 сентября. /ТАСС/. Восстановление Ялтинской киностудии планируют начать в июне-июле 2020 года, на первую очередь работ понадобится порядка 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила в субботу министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

"Планируем, что в июне-июле 2020 года начнется реставрация, - сказала министр. - Если говорить про финансирование - сначала были очень амбициозные цифры, сейчас решили восстанавливать частями. Первый транш из госбюджета должен быть не меньше миллиарда рублей, чтобы закупить всю необходимую линейку оборудования".

"Мы присоединили Ялтинскую киностудию к нашему большому киномедиацентру, что дает возможность уже сейчас ею заниматься, - отметила министр культуры. - На территории киностудии уже сделан детский кинопарк. Также в Крыму заработала кинокомиссия, которая базируется на Ялтинской киностудии". Новосельская добавила, что "государство уже оказало поддержку работе более 70 съемочных групп".

По словам министра, в самое ближайшее время будет определен инвестор, который возьмет на себя часть финансирования киностудии.

Ялтинская киностудия находится в собственности министерства культуры республики. В декабре 2018 года она вошла путем объединения двух государственных бюджетных учреждений в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр". Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.