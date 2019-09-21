Орешкин поддержал включение Великого Новгорода в маршрут новой ВСМ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил за то, чтобы высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург прошла через Великий Новгород.

"Будем надеяться и будем все делать для того, чтобы через [Великий] Новгород прошла новая ветка высокоскоростной железной дороги", - сказал Орешкин во время визита в регион в субботу.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию.

Позднее вице-премьер РФ Максим Акимов отмечал, что ВСМ, стоимость которой оценили в 1,5 трлн рублей, может зайти в Великий Новгород. Идею он назвал интересной и отметил, что ее выполнение прорабатывается.