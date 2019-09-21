Во Владикавказе открылся первый на Северном Кавказе гипермаркет "Леруа Мерлен"

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе гипермаркет товаров для ремонта и обустройства дома "Леруа Мерлен" открылся во Владикавказе. Как отметил на торжественной церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, его деятельность положительно скажется на экономике региона.

"Мы всегда открыты к диалогу и готовы сотрудничать со всеми инвесторами. Уверен, что приход на рынок Северной Осетии известной французской торговой марки, предлагающей широкий выбор строительных материалов и товаров для, дома положительно отразиться на экономике нашего региона", - сказал он.

С открытием гипермаркета в республике создано более 200 новых рабочих мест.

"Мы очень рады и горды открытием нашего первого магазина "Леруа Мерлен" во Владикавказе. Это очень интересный для нас регион. Владикавказ - это крупный промышленный, научный и культурный центр юга России. Удачное расположение, климат, природные богатства, удобные транспортные связи создают все условия для процветания города", - сказал заместитель генерального директора "Леруа Мерлен" Дэнис Шис.

"Леруа Мерлен" - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции, и сегодня занимает первое место в Европе по товарообороту. Первый магазин "Леруа Мерлен" в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в Мытищах.