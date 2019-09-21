Компания Pinn требует от Apple компенсацию за нарушение патентов при производстве AirPods

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Производитель беспроводной телефонной гарнитуры Pinn предъявил иск к компании Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщил в субботу портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

По данным портала, исковая жалоба направлена на рассмотрение суда Центрального округа штата Калифорния. Pinn требует возмещения материального ущерба, нанесенного ему вследствие противоправных действий Apple. Сумма компенсации не уточняется.

Истец утверждает, что компания со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния), запатентовав AirPods, нарушила авторские права на беспроводную телефонную гарнитуру производства Pinn. Эта фирма поставила Apple в известность о своих разработках до создания AirPods. В частности, в октябре 2016 года представитель Pinn направил Apple по электронной почте ссылку на вебсайт своей фирмы и документацию о ее разработках.

В жалобе указывается, что в патенте под номером 10 042 595, касающемся AirPods, содержится упоминание патента 9 807 491, оформленного на устройство истца.

AirPods - наушники для воспроизведения музыки с функцией телефонной гарнитуры, подключаемые к смартфонам, планшетам и компьютерам компании Apple по беспроводной связи Bluetooth.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $970 млрд.