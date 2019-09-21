Орешкин: инвестпроекты позволят Новгородской области к 2025 году выйти на новый уровень

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Проекты, которые сейчас реализуют в Новгородской области, позволят региону выйти на новый уровень развития в течение семи-восьми лет. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании попечительского совета Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

"У [Великого] Новгорода, у Новгородской земли неплохое будущее. Те проекты, над которыми сейчас активно работает [губернатор региона] Андрей Сергеевич [Никитин] и которые мы будем всецело поддерживать, будут означать, что лет через семь-восемь Новгород будет другим. Мы будем иметь здесь действующий аэропорт, будем надеяться и будем все делать для того, чтобы через Новгород прошла новая ветка высокоскоростной железной дороги", - сказал он.

По его словам, рост транспортной доступности позволит привлечь большее число туристов, что также должно положительно повлиять на развитие области. По мнению Орешкина, еще одним важным для региона проектом станет Новгородская техническая школа, которую планируется открыть в 2021 году.