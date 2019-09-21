МИД РФ предупредил о забастовках работников транспорта в Греции 24-26 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило о 24-часовых забастовках работников общественного транспорта в Афинах с 24 по 26 сентября. Соответствующее сообщение в субботу опубликовано Департаментом Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ на странице в Twitter.

"24-26 сентября в Афинах запланированы 24-часовые забастовки профсоюзов работников общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с забастовками ожидаются существенные изменения в расписании пригородных поездов, увеличение интервала движения трамваев, автобусов и паромов, а также сбои в работе метрополитена в Афинах.