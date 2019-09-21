В Белоруссии повышают цены на автотопливо, в том числе перед налоговым маневром в РФ

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" увеличивает розничные цены на автомобильное топливо из-за негативных внешних факторов, в частности очередного этапа налогового маневра в нефтяной сфере в РФ. Об этом сообщает в субботу концерн, отмечая, что вынужден возобновить практику еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо.

"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа "налогового маневра" [в РФ] концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", - сказано в сообщении.

В концерне проинформировали, что с 22 сентября стоимость моторного топлива вырастет на 1 копейку. Так, стоимость 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 рубля ($0,77), АИ-95-К5-Евро -1,67 рубля ($0,82), АИ-98-К5-Евро - 1,89 рубля ($0,93), дизтоплива -1,67 рубля (0,82 доллара).

Это 21 изменение в этом году стоимости автотоплива. Цена на него или увеличивалась, или уменьшалась на копейку. На текущей неделе в Минске заявили, что Белоруссия с начала года недополучила 520 млн рублей (около $255 млн) таможенных пошлин из-за налогового маневра.