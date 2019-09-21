СМИ: Moody's повысило прогноз кредитного рейтинга Кипра со стабильного до позитивного

НИКОСИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Агентство Moody's повысило со стабильного до позитивного прогноз кредитного рейтинга Республики Кипр. Об этом информировала в субботу газета Fileleftheros.

При стабильном прогнозе динамика рейтинга, как в негативную, так и в положительную сторону в среднесрочной перспективе не планируется, а при позитивном - положительная динамика, наоборот, представляется вероятной. Как пояснило агентство, изменение прогноза было вызвано двумя причинами: продолжающимся улучшением качества банковских активов и превзошедшим ожидания повышением финансово-бюджетной устойчивости.

При этом сам рейтинг остался на прежнем уровне - А2, что означает "низкий кредитный риск". Этот рейтинг находится ниже инвестиционного уровня, поскольку, по мнению Moody's, благоприятные для кредитования факторы, такие как высокий уровень жизни, рост экономической устойчивости и опережающая динамика в налогово-бюджетной сфере, идут рука об руку со сдерживающими моментами. В числе последних упомянуты слабость кипрских институтов по сравнению с европейскими аналогами, недостаточно диверсифицированная экономика, наличие высокого долга во всех экономических секторах и все еще высокие проблемные обязательства банковской системы, которые остались стране в наследство от финансового кризиса 2013 года.

Однако связанные с этим риски продолжают сокращаться, в связи с чем Moody's ожидает, что общий объем просроченных кредитов может сократиться на острове наполовину в течение следующих 12-18 месяцев. Агентство также предполагает, что в текущем году суверенный долг Кипра понизится до 97% стоимости ВВП, а к концу 2023 года - до 75%.