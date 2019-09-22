{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Атаки на предприятия Saudi Aramco

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Компании JXTG Nippon Oil & Energy сообщили, что с октября сорт поставляемой нефти будет изменен с легкой на среднюю и тяжелую

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

Так, JXTG Nippon Oil & Energy получила уведомление о том, что сорт поставляемой нефти с октября будет изменен с легкой на среднюю и тяжелую. При этом никаких объяснений в связи с этим Saudi Aramco не предоставила. Такое сырье дешевле закупать, но сложнее и дороже перерабатывать. Эксперты считают, что это может привести к росту цен на бензин в Японии до конца года.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

В JXTG планируют в связи с этим закупать легкую нефть у Объединенных Арабских Эмиратов. Также компания полагает, что Саудовской Аравии не удастся восстановить производство в полном объеме до конца текущего месяца, как было заявлено. Другие две крупные японские нефтяные корпорации Idemitsu Kosan и Cosmo Energy Holdings пока не получали никаких уведомлений от Saudi Aramco касательно изменений в поставках..

Япония импортирует около 80% нефти из стран Ближнего Востока. Около половины от этого объема приходится на Саудовскую Аравию.

Теги
ЯпонияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
Второй энергоблок чешской АЭС "Дукованы" запущен после четырехмесячной остановки
Директор атомной электростанции объяснил длительность остановки необходимостью устранить проблемы на одном из шести парогенераторов
Читать полностью