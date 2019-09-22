Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

Так, JXTG Nippon Oil & Energy получила уведомление о том, что сорт поставляемой нефти с октября будет изменен с легкой на среднюю и тяжелую. При этом никаких объяснений в связи с этим Saudi Aramco не предоставила. Такое сырье дешевле закупать, но сложнее и дороже перерабатывать. Эксперты считают, что это может привести к росту цен на бензин в Японии до конца года.