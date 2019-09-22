Второй энергоблок чешской АЭС "Дукованы" запущен после четырехмесячной остановки

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Второй энергоблок расположенной на юго-востоке Чехии АЭС "Дукованы" запущен после продолжавшейся почти четыре месяца остановки. Об этом сообщил журналистам в воскресенье директор станции Милош Штепановский.

"Второй энергоблок был запущен и начал давать энергию в сеть во второй половине дня в субботу, - отметил он. - На станции сейчас работают три из четырех энергоблоков. На первом энергоблоке завершаются плановые ремонтно-профилактические работы и замена одной пятой части топлива".

Длительность остановки второго энергоблока АЭС "Дукованы" ее директор объяснил необходимостью устранения проблем на одном из шести парогенераторов и последовавшими испытаниями. Результаты последних, по словам руководителя АЭС, подтвердили высокое качество проведенных ремонтных работ и "полную безопасность функционирования систем" энергоблока.

Остановка первого энергоблока "Дукованы", по словам Штепановского, завершится в ближайшие недели. Максимум к началу второй половины октября будут работать все четыре энергоблока станции.

В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и введенная в эксплуатацию в 2002 году "Темелин" (Южная Чехия). Обе они были возведены при помощи СССР - Советский Союз и ЧССР подписали соответствующий договор в 1970 году. Строительство АЭС "Дукованы" началось в 1974 году. До 1987 года были сданы в эксплуатацию четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2040 МВт.