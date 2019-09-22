СМИ: АБИИ вложит $1 млрд в интеграционные экономические проекты стран АСЕАН

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) намерен вложить более $1 млрд в шесть региональных интеграционных проектов с вовлечением участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

"Я уверен, что государства - члены АСЕАН извлекут для себя больше выгоды и более существенную прибыль от сотрудничества", - заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь. Он подчеркнул, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" играет ключевую роль в усилении экономических связей между странами объединения.

АБИИ с учетным капиталом $100 млрд насчитывает 100 участников, он был создан по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Россия стала обладателем 65 тыс. 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Вместе с РФ в тройку главных учредителей входят Китай (26,06%) и Индия (7,5%). С 2016 года организация одобрила кредиты под реализацию 46 проектов в размере $8,5 млрд.