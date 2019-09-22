Первый форум предпринимательства пройдет на Хайнане в сентябре

ХАЙКОУ /Китай/, 22 сентября. /ТАСС/. Более 300 бизнесменов, экспертов, предпринимателей и представителей региональных и центральных властей примут участие в первом Форуме предпринимательства (2019 Hainan Entrepreneurship Summit Forum), который пройдет в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу 24 сентября. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

В этом году он пройдет под девизом "Свободная торговля на Хайнане: будущее предпринимательства". Участники обсудят существующую деловую среду на острове, а также поделятся своими взглядами о перспективах ведения бизнеса на Хайнане и внедрении в регионе передовых практик и инициатив.

В рамках форума пройдут две конференции - "Саммит инвестиций" и "Диалог предпринимателей". В ходе них инвесторы и бизнесмены обсудят те возможности, которые предоставляет деловым кругам создание на Хайнане зоны свободной торговли, поделятся историями успеха, а также теми проблемами, с которыми они столкнулись в ходе своей работы.

Среди участников мероприятия заявлены советник Госсовета КНР и вице-президент Китайской ассоциации человеческих ресурсов Ван Хуэйяо, президент Института реформы и развития КНР Чи Фулинь, а также глава Федерации социальных наук Хайнаня Чжун Ечан.

Правительство Хайнаня активно работает над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.